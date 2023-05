Euroopa Liidu olulisim looduskaitsealgatus enam kui 30 aasta jooksul – looduse taastamise määruse eelnõu – liigub seadusandlikus protsessis üle kivide ja kändude. Nii Euroopa Liidu Nõukogus kui Euroopa Parlamendis on sellele õige kurja vastasseisu. Eesti on õnneks olnud pigem mõistlike liikmesriikide seas ning on keskkonnanõukogus toetanud eelnõu ja esitanud sellele ka üsna konstruktiivseid parandusettepanekuid.