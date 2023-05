Keskpank kirjutab oma kodulehel, et kulda on nad portfellis väikses koguses säilitanud pigem ajaloolistel kui finantsilistel põhjustel. Selline sõnakasutus on kummaline, kuid sarnast sõnumit on edasi andnud ka mitmed teised keskpangad. Miks just ajaloolised põhjused ja mis need on? Kas kuld ei ole siis tõsiselt võetav finantsvara?