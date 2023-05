Liisa Pakosta ⟩ Abieluvõrdsus peegeldab elu ennast

Seadusesse pandav selge piirang, et lapsel võib olla kuni kaks vanemat, säästab lapsi kurnavatest protsessimistest. Lapse bioloogilisele vanemale jääb ühemõtteline eelisõigus. Laps võib saada teise uue vanema üksnes juhul, kui tema bioloogilisel vanemal puudub tema sündimise vastu igasugunegi huvi. Lapse huvides on aga vanemad, kes on tema kasvatamisest päriselt huvitatud. Nii edeneb Eesti rahva kestmine hõlpsamalt.

Perekondi on palju rohkem kui abielusid

Perekonna ja abielu vahel võrdusmärki pole, ehkki osa perekondadest on abielud. Meil on palju suurepäraseid abielusid, aga suurepäraseid perekondi on veel palju rohkem. Ka perekonnaseadus tegeleb abielu kõrval paljude muude teemadega. Täiesti vale on perekonda vaid seksiga siduda. Eestis on laialt levinud peremudeliks üksikemaga koos elav täiskasvanud poeg. Või ema ja vanaema, kes koos last kasvatavad. Needki põhiseaduslikud perekonnad on auga traditsioonilised ja annavad igati väärika panuse Eesti rahva kestmisse.

Kestmise katkestamine lahutusega muutis abielu olemust rohkem kui miski muu. «Sind surmani» tundus vast lihtsam lubadus ajal, mil keskmine eluiga oli 30 aastat. Mitte ilmaasjata ei loetud keskajal näiteks Eesti linnades naist täisealiseks 12. eluaastast. Ent tarvitses vaid keskmisel elueal poole pikemaks kerkida, kui selgus, et uues olukorras enam ilma lahutamisõiguseta ei saa.