Sooneutraalse perekonnaseaduse eelnõu puhul näib meil ühiskonnana olevat raskusi mitte ainult eelnõu üle arutlemisega, vaid ka probleemi kategoriseerimisega. Osa jaoks on see inimõiguste küsimus, teistele kolmandajärguline moeteema, kolmandatele religioosse enesemääramise võimalus, neljandatele kultuurilise või rahvusliku identiteedi vältimatu komponent. Abieluvõrdsuse arvamusväli on ühismõõdutu ja kui debati üks pool räägib oma kristlikust heteroidentiteedist ning teine pool ebavõrdsusest, siis tegelikku debatti sündida ei saagi. Lisaks näitavad uuringud üsna suurt põlvkondlikku lõhet abieluvõrdsuse toetajate ja vastaste vahel.