Meie päris tõeline olemine ja olemus ei ole sellest maailmast, see on teispoolsuses. Ja kuigi isegi paavst ei hirmuta enam põrguga, püsib täies psühholoogilises elujõus kujutlus sellest, et inimene – just ja ainult inimene – ei taandu täielikult siinpoolse maailma seadustele. Sellele, mida kirjeldavad loodusteadused. Samas elame teadusajastul ja loodusteadustel on kõrgeim tunnetuslik autoriteet. Need asjad ei klapi hästi kokku.