Palju meelepaha tekitanud maksutõusu kõrval on varju jäänud teine võimalus riigieelarve tasakaalule lähemale nihutamiseks – kärpimine. Kärpimisest rääkides tulevad kohe meelde palgad ja töötajate arv. Palkadega on keerulisem, sest keegi peaks ju tööle ka jääma. Töötajate arvuga on hõlpsam – tuleb tarbetutest vabaneda. Ja kes oleks tarbetum, kui üks riigiametnik.