ALVAR SOESOO ⟩ Muldmetallid ja fosforiit on uus «pruun kuld»

Fosforitipp terendab. Kas lööme kopa maasse või projekteerime WC ümber?

Sellel kuul ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uurimuses analüüsis Prantsuse riikliku teadusinstituudi (Institut national de la recherche agronomique​, INRA) doktorant Joséphine Demay oma uurimisrühmaga, kui palju fosforväetist on kasutanud 176 riiki aastatel 1950–2017. Samuti hindasid nad, kui suur on mineraalväetiste kasutamise roll iga riigi mullaviljakuse tõstmisel.

Tähelepanuväärne on, et fosforiit annab umbes poole kogu maailma mullaviljakusest. Uuringud näitavad, et oleme muutunud sellest inimkonna toitmisel liiga sõltuvaks ja see taastumatu ressurss, mis pärineb aastatuhandete jooksul moodustuvatest geoloogilistest varudest, on otsa saamas. Kui fosfor uhutakse mullast veekogudesse, kaob see sisuliselt igaveseks. Lähenev «fosforitipp» ähvardab tõsta hindu ja õhutada poliitilisi pingeid, kui nõudlus hakkab ületama pakkumist, sest suur osa varudest asub ühes Põhja-Aafrika piirkonnas (Marokos ja Lääne-Saharas).

Teadlased on juba üle kümne aasta murelikult osutanud fosforiringe mastaapsele avamisele: inimkond on kaevandanud maapõuest tohutus koguses fosforit, mis lõpetab suures osas veekogudes, sealhulgas ei võta me ringlusse väljaheidetes sisalduvat fosforit. Demay uurimisrühma mudelarvutused näitavad, et 67 aasta jooksul on inimesed lisanud toidusüsteemidesse peaaegu miljard tonni maapõuest pärinevat fosforit.

Jaak-Kristian Sutt