Eesti julgeolekusüsteemis on viimastel aastatel levinud jutt, et «Venemaa ei ründaks kunagi NATOt». Argumentidega sellise «kunagi»-väite toetuseks ollakse kitsid, nii et ka informeeritud isikutel on raske olnud vahet teha, kas see on läbimõeldud ohuprognoos või patriotismipuhang. Eesti riik kulutab igal aastal sadakond miljonit eurot luurele, vastuluurele ja Vene ohu akadeemilisel kujul mõtestamisele, aga ikka veel serveeritakse julgeolekuasutustele seadusega pandud kohustust ohtu prognoosida kui esoteerilist ülesannet, «kristallkuuli» keerutamist.