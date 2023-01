MIHKEL KUNNUS ⟩ Räägi keskkonnaametiga nagu seinaga

Inimesi, kes hoiatavad liigse kasvamise eest, naeruvääristatakse tihti valeks osutunud hukuennustustega. Galerii on mitmekesine, aga üks ilmekamaid neist on kunagine hoiatus, et kui linnad ja nende hobutransport samamoodi kasvab, siis upuvad linnad hobusesõnnikusse. Ilus ennustus, arvutustega ja puha, aga, vaat, ei osanud arvestada tehnoloogia arenguga.

Tulid autod ja linnad oma transpordiga, kasvasid muretult palju rohkemgi. See on tõesti väga hea näide, sest näitab tehnoloogilise lahenduse lühinägelikkust. Sest piltlikult upume nüüd kõik ja globaalselt hoopis autosõnnikusse (süsihappegaas), ja see probleem on tohutult rängem. Tehnoloogia ei lahendanud probleemi, vaid lükkas selle võimendatult tulevikku.