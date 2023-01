MIHKEL KUNNUS ⟩ Aastatuhandete tarkused on saanud reaalsuskonteksti, mis muudab need hukutavalt vääraks

«Fookuse» siinse rubriigi pealkiri on üks selle vorme: «Inimene ja loodus». Linn on inimese ruum ja mitte-linn on looduse ruum. Igasugused darvinistid, öko- ja zooloogid, bio-, etno-, epidemio- ja muud säärased «loogid» võivad end vahule seletada (ja seletavadki!), et inimene on looduse osa, aga kuigi palju sellest tolku pole. Vähe sellest, iga haritud ja teadusest lugu pidav inimene kirjutab kõigi nende «loogide» väidetele kõhklemata alla, aga siis lahkub kergendatud hingega auditooriumist – teadusajastu pühakojast – ja elab normaalset elu edasi. Linn on linn, põld on põld ja mets on mets!