MEELIS OIDSALU ⟩ Järgmine valitsus toob riigikaitsesse üle 800 lisamiljoni

Neli aastat tagasi tõdes erakondade valimisprogrammide julgeolekupeatükke analüüsinud Postimehe ajakirjanik Erkki Koort, et need on ideevaesed ja keskpärased ning meenutavad «mõne ametniku keskpärast memo». Nüüdne üldpilt on märksa erksam, programmidest leiab uusi ideid, ambitsiooni ja eristumistahet, seda kahe erandiga.