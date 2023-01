Sotsiaaldemokraatide ettepaneku probleem on see, et erakond isegi ei varja, et «riigikaitsemaksu» kehtestamisega soovitakse lahendada ka riigikaitseväliseid toimetuleku küsimusi. Et riigieelarve rikub juba täna tasakaalureegleid ning tulevase valitsuse teiste valdkonna lubadused toovad samuti kaasa ulatuslikku lisakulu, siis on «riigikaitsemaksu» näol tegemist osalise silmamoondusega.