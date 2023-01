MARKO KAASIK ⟩ Sõja ja kriiside ajal vajame uut uimastipoliitikat

Ühiskond vajab suhtumise muutust teadvusseisundit muutvatesse ainetesse ja nende tarvitajatesse: tuleb aidata neid, kes on hädas, ja jätta rahule need, kes ei ole. Abistav ja eristav lähenemine ei ole ülirikaste riikide privileeg: viimaste aastate andmeil Eestist veidi vaesem Portugal on praktiseerinud seda järjekindlalt ja vähendanud ohtlike ainete tarbimist. Selle poliitika algatanud endine peaminister António Guterres, kes soovitab mõistvat ja inimõigusi austavat uimastipoliitikat kogu maailmale, on nüüd ÜRO peasekretär.