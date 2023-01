Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi 4. jaanuaril ühismeedias avaldatud mõtted selle kohta, et peame ükskõik millise Vene-Ukraina sõja tulemuse puhul valmis olema Venemaa järgmiseks rünnakuks Balti riikide vastu, tekitas asjatult elevust. «Asjatult» seetõttu, et ta on seda juttu meedias juba aasta aega rääkinud. Venemaa on pea aasta aega Ukrainas genotsiidi, terrorirünnakuid ja laiaulatuslikke lahinguid korraldanud, aga ikka veel peab keegi Heremi väljaütlemisi «otsekohesteks».