Inimese mõtlemises on kõik nähtused mingis kastis ehk kategoorias. Seejuures võib iga nähtus olla õiges või vales kastis ning viimasel juhul võib õige kast mõne inimese mõtlemises sootuks puududa. Oluline on see aga seepärast, et iga kasti küljes on käitumisjuhis, teisisõnu: me käitume nähtusega nii, nagu selle kategooria nähtustega käitutakse. Näiteks kui puu või inimene on kategoriseeritud esmajoones kui «ressurss», mitte kui «elusorganism», siis käitutakse temaga kui vastava kategooria nähtusega ja teda ka nähakse just selle kategooria tunnuseid kandvana.