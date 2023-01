Kliima soojenemisest on keeruline aru saada, kuna see on väga laiaulatuslik ja samas ei seostu tunnetuslikult ühegi konkreetse asja või objektiga. Võib öelda, et kliimamuutuse kohta ei ole häid märke. Liiklusmärk, mis tähistab libedat teed, või tilkuvad räästad tähistamas kevade saabumist on head konkreetsed märgid looduses toimuva kohta. Neid seoseid on lihtne mõista. Kliimamuutusega on aga teistmoodi.