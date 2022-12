Julgeolekuvaldkonnas toimus Eestis mitu olulist edasiminekut, riigivalitsemises köeb aga endiselt kriis. Õnneks on märke, mis näitavad, et keskvalitsus on ka ise huvitatud oma kriiside tõttu normiks saanud reaktiivse tegevuslaadi muutmisest, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.