Augustis alustas Fookuses rubriik «Maa ja rahvas». Nimi kõlab mõnevõrra rahvusromantiliselt ja tekitab esialgu ka vastavaid mõtteseoseid, ent veidi järele mõeldes osutub just nii avaraks ja nüüdisaegseks, kui toimetaja ning autorid seda mõtestavad.

Laias laastus võib öelda, et maasse ja rahvasse puutub kõik, mis sünnib meie kultuuris ja looduses, aga otsapidi ka see, mis sünnib maailma teiste rahvaste kultuuris ja looduses. Seega oli tööpõld avar, mis andis toimetajale üsna vabad käed, aga sundis ka tähelepanelikkusele, et rubriik avaruse keskel suunataju ei kaotaks ega ära ei eksiks.