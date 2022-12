Kliimasoojenemist, keskkonna- ja energiakriisi ei saa enam ammu ära hoida, küll aga on vaja nende süvenemist leevendada ja nendega kohaneda. Kuid mitte harjumuspärasel moel, sest just need harjumused meid sellesse kriisi tõidki, kirjutab toimetaja Mihkel Kunnus.