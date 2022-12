SILVER SILLAK, MARIS PEDAJA ⟩ Rohepöördest peab saama maine- ja moeküsimus

Euroopa Liidu roheleppe edu sõltub otseselt süsinikuintensiivsete kaevanduspiirkondade dekarboniseerimise tempost. Meil tähendaks see Ida-Virumaa kaevanduste sulgemist ja põlevkiviajastu lõppu, mistõttu on arusaadav, et sellega seonduvad probleemid on tõusnud kohaliku rohepöördetemaatika arutelude keskmesse.