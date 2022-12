MAA JA RAHVAS ⟩ Antti Roose: Eesti on seest suurem kui väljast

Haldusgeograafia on avalik asi. Eesmärk on ju hallata territooriumi niimoodi, et see teeniks eluolulisi vajadusi, suunaks ja hõlbustaks elukorraldust. Kindlasti ei tohi alahinnata piirkondlikke identiteete. Haldusgeograafiatesse on sisse kirjutatud majanduslikku ja kultuurilist, aga ka maastikulist ühtekuuluvust. Ühiskonna huvides on hoida ruumilist tasakaalu ja ruumilist õiglust üle kogu maa – elukohaneutraalselt.