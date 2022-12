Tohutu arengusurve, mille osaliseks kaitsevägi on saanud, ei tähenda mõistagi, et harjutusvälja laiendamise protsess ei peaks olema korraldatud inimlikult ja õiglaselt. Harjutusvälja laiendamise vastu meelt avaldavad inimesed on Eestile sama olulised kui need, kes seda kõigest hoolimata vajalikuks peavad. Regionaalses vaates oleme kollektiivkaitsevalmiduses aga selgelt kaotamas initsiatiivi ja positsiooni.