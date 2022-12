Mingid asjad on saanud 2022. aasta jooksul väga selgeks. Esiteks, et meie julgeolekukeskkond halveneb kiiremini kui majandus ja sellega ühes taktiks kasvama määratud kaitse-eelarve kasvada jõuab. Et liitlased ei tule siia, kui meil puuduvad harjutusväljad. Ja et ka meie iseseisval sõjalisel kaitsel on uute eesmärkide täitmiseks vaja lisaruumi ning et iseseisvuse hoidmiseks tuleb taluda ebamugavusi.