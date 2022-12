MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Metsavenna jõulud

Nursipalu on praegu kõneks ebameeldival põhjusel – kaitsevägi vajab suuremat harjutusvälja, aga see nõuab ohvriks nii mõnegi talu. Kui keegi mingit imeväärset kompromissi välja ei mõtle, mis toidaks hundid ilma lambaid veristamata. Ent kui paljud teavad, et 77 aastat tagasi peeti keset praegust polügooni talvises metsas maha ka üks päris lahing?