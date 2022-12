MAA JA RAHVAS ⟩ Peeter Kaasik: Kes olid metsavennad ja mis oli metsavendlus?

Metsavendlus kui nähtus tekkis ammu enne selle sõna käibeletulekut. Üldistavalt on tegemist traditsiooniga ennast erinevatel põhjustel pikemat aega kusagil põlismetsades, rabasaartel või ka koobastes varjata. Seda juhtus juba muinasajal, kui tuli otsida pelgupaika (siit «pelgur») rüüsteretkede eest. Sama tehti ka hiljem, sest kesk- ja uusaja sõjad olidki siinmail üldistavalt rüüstesõja iseloomuga.

Pärast 18. sajandi alguses toimunud Põhjasõda jäi Eesti territoorium ligi 200 aastaks suurtest sõdadest kõrvale. Küll hakati hiljemalt 19. sajandil kõnelema just metsavendadest (või metsarahvast, metsameestest vms), kuid seda mõnevõrra muutunud tähenduses. Nende all mõeldi riigi või mõisaga vastuollu läinud isikuid, kes end pikemat aega metsades ja soodes varjasid, näiteks ärakaranud talupojad ja nekrutikohustusest kõrvalehoidjaid. Muide, neid nimetati ka kaabakateks («kaapima», «kaabet tegema» – põgenema, jalga laskma), kuid see sõna omandas peagi halva tähenduse.