Mulli lõhkemine ei tähenda sugugi veel, et kaoks see, millega spekuleerimine mulli tekitas. Tulbisibulad on meil endiselt olemas, ligi neli sajandit pärast mulli. Samamoodi elasid enda ümber puhutud mullid üle eri riikide raudteed, Panama kanal ja aastatuhande vahetuse paiku ka internet.