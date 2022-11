WERALDA SOFIA LAKEMAN ⟩ Mahepõllundus on alles esimene samm õiges suunas

Tänapäeval võib juhtuda, et näiteks kohupiimakook, mis maitseb päris veenvalt kohupiimakoogi moodi, pole sugugi mitte kohupiimast tehtud, ning koorejäätise üks põhikoostisi on võib-olla hoopis mingi «mahuaine».

Nii ei ole see ainult valmistoodete puhul. Ka tavapõllumajandusest tulevad värsked puu- ja köögiviljad, mis näevad head ja tervislikud välja – ning ka loomsed saadused – on enamasti täis aineid, mis sinna loomu poolest ei kuulu ja on inimese organismile kahjulikud või mille mõju ei ole teada.