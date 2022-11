Suurel osal Euroopas valmivatel filmidel on rohkem tootjariike kui üks. Selleks peavad eri maade filmitegijad loomulikult kokku saama.

Novembris on selline koht, kus paljude riikide filmitegijad kokku saavad, Tallinn. See leiab mõistagi aset Pimedate Ööde filmifestivalil, kuid filmiinimestel harilikult kuigi palju aega kinoskäimiseks ei jää – tegemist on siin palju.