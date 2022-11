23. novembril nimetas Euroopa Parlament Venemaa terrorismi toetavaks riigiks. See oli suur infosõjavõit nii Ukrainale kui ka algatust jõuliselt edendanud Eesti valitsusele. Ühes eluliselt olulises küsimuses pole Ukraina aga suutnud veel läänt veenda, märgib toimetaja Meelis Oidsalu.

Haagi Strateegiliste Uuringute Instituudi oktoobris avaldatud raportis analüüsisid autorid Sofia Romansky, Lotje Boswinkel ja Michel Rademaker Moskva ja Kiievi infosõjavõtteid ning nentisid, et kohati leiab neis sarnasusi. Ukraina ja Vene käitumist ühis- ja muus meedias kirjeldati tuntud juhtumite – Maosaare, Kiievi Kummituse, sõjalaeva Moskva uputamise, Krimmi plahvatuste, Antonovi silla ründamise, Azovstali kaitsmise ja Ukraina kangelasasulate kontseptsiooni – näitel. Uuringus väidetakse, et mõlemad pooled on kasutanud info tahtlikku moonutamist või valeinfo levitamist (Ukraina nt Maosaare kaitsjate hukkumise infot levitades) oma narratiivide ja sõjaliste operatsioonide toetuseks.