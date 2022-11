MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Teoreetikud on hädas tegelikkusega

Rahvus ja rahvustunded, natsionalism ja patriotism on nähtused, mis valmistavad peavalu õige paljudele. Seda nii praktiliselt kui teoreetiliselt, sünnitades väga erinevaid reaktsioone – taas nii praktikas kui teoorias. Mõnikord on need reaktsioonid masendavad, mõnikord koomilised, kirjutab Fookuse toimetaja Lauri Vahtre.