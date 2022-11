Viimastel kümnenditel on saanud aina ilmsemaks meie planeedi varude lõppemine – käimas on liikide globaalne väljasuremislaine, maavarade ja toormete vähesus pitsitab majandusi, fossiilkütuste põletamine muudab kliimat. Radikaalseks alternatiiviks on pakutud tasaarengut (ingl k degrowth).