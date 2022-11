Selles, et inimene võtab endale saavutamatu eesmärgi, ei ole iseenesest midagi erilist ega ka tingimata naeruväärset. Vastupidi, paljud suured eetikud – no näiteks Lev Tolstoi – on öelnud lausa, et just nimelt saavutamatu eesmärk ongi ainuõige. Eluvool veab niikuinii kaasa ja teeb oma korrektiivi, aga vähemasti silmad püsigu taevatähtedel, saavutamatul, võimatul.