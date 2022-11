MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Kõrgeimaks võimuks Eestis... 1917 ja 1988

Mõlemal juhul deklareeriti end kõrgeimaks võimuks Eestis ja mõlemal juhul võib selles näha esimest riigiõiguslikku sammu Vene impeeriumist lahkulöömise teel. Eesti Vabariigis leidus koguni juristide koolkond, kes väitis, et 1917. aasta Maapäeva (ametliku nimega Eestimaa kubermangu ajutine maanõukogu) otsus tähistaski iseseisva riigi sündi. Sest nagu kõrvalloos osutatud – kui ühe territooriumi kõrgeim võim asub kohapeal, siis kuidas või mis mõttes saab see territoorium enam olla teise riigi osa? Tõsi, enamik juriste sellise käsitlusega siiski ei nõustunud ja Eesti Vabariigi sünnipäevaks kinnitati omamoodi kompromissina 24. veebruar, sest mõeldav olnuks ka 23. või 25. veebruar. Kuid see on teine teema.