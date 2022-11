Koroonapandeemiaga seonduvad uuringud on ülemöödunud aasta algusest saadik kasvanud majandusteaduse korralikuks alamharuks. Kui alguses oli vaja püüda mõista, milline on pandeemia ja sellega kaasnevate piirangute mõju tulevikule, siis praegu saab juba hakata hindama, milline see mõju siis tegelikult oli.