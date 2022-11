Mõned targad on väitnud, et inimene tappis jumala just selles mõttes, et ta seadis kahtluse alla taevatähtedesse salvestunud igavese korra alused. Inkvisitsiooni ei pahandanud ega solvanud teadmine, et Maa ei ole universumi keskmes, vaid see, et ükski taevakeha tegelikult ei ole keskmes.