Metsad, märgalad, rohumaad, muld, jõed, järved ja ookeanid on kõik meie elava planeedi – Maa või teise nimega Gaia – elundid. Nii nagu me üldiselt ei kujuta ette, et võiksime omakasu ja elukvaliteedi tõstmise eesmärgil hävitada oma südant, kopse või maksa (kuigi äraspidiselt see paljuski nii toimibki), siis sama kehtib ka tervet Maad silmas pidades.