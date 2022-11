Kui keegi räägib rõõsalt ja reipalt keskkonna- ja energiaprobleemide ületamisest, siis on see kindel märk sellest, et tal on arvutused tegemata või on ta valimiskampaaniat tegev poliitik. Kes aga natuke põhjalikumalt asja üle järele mõtleb, muutub ühel või teisel moel veidi imelikuks, kirjutab toimetaja Mihkel Kunnus.