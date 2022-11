MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Pole vaja sõda kuni viimase põlvepikkuse kuuseistikuni

Selleks on muidugi vaja näha toda kuulsat «suurt pilti», mida alatihti meenutatakse. Paraku ei jõua me kuskile, kui seda teha näiteks nii: «Bioloogia, ökoloogia on metsandusele alusteadusteks. See on objektiivne reaalsus. See ei pruugi meeldida, kuid nii ta on.» Tõde, aga mitte kogu tõde. Metsandus on ikkagi inimtegevus, aga inimene, ehkki looduse osa, käitub ülejäänud loodusest erinevalt. Tal on omad teadmised ja tahtmised ning paraku ka võimalused. Näha inimeses üksnes looduse teenindajat – see võib sobida mõne usundiga, aga metsanduse optimeerimisel sellest abi ei ole. Inimese vajadusi ja omapära tuleb ikkagi arvestada. Mõttetu on konstrueerida ökoloogiliselt optimaalset metsandust, mida ükski ühiskond ellu viima ei hakka.