MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Aeg esivanematele aru anda

Rahvakalendrit saatvad usud ja kombed on sündinud suuresti loodusvaatlusest. Ka meie hingedepäev või tegelikult kogu hingedeaeg, mille päris täpset algallikat ei teagi, toetub loodusele: öeldakse, et õhk on hingekesi täis, aga nõnda see tõesti näibki, sest novembri alguses on ilm enam-vähem alati udune. Hingedeaja udu peale võib umbes sama kindel olla kui talvise lume peale. Mitte raudkindlalt, aga siiski.