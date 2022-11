MAA JA RAHVAS ⟩ Mart Laar: Libamälukohad on ausambad valele

Kollektiivse mälu korrastamisele aitavad kaasa mälukohtadeks kutsutud tugipunktid (lieux de memoire). Mälukohad on emotsionaalselt, sotsiaalselt või ajalooliselt laetud kohad, mille külge mälu haakub. Mälukohad võivad olla materiaalsed, nagu konkreetsed kohad, rajatised, mälestussambad, esemed vms, aga ka vaimsed, nagu väärtused, legendid, müüdid. Pierre Nora on Prantsuse mälukohtadena esitanud näiteks nii Reimsi katedraali kui Karl Suure ja Jeanne d’Arci, Versailles’ kõrval trikoloori, Tour de France’i, «​Marseljeesi» ja Verduni. Pole olemas õigeid ega valesid mälukohti, nad tekivad ise sajandite jooksul, neid on praktiliselt võimatu esile kutsuda, kuigi seda on mõnel pool lausa meeleheitlikult üritatud. Mälupaigad peavad ajaproovile vastu pidama. Suhteliselt rahuliku südamega võime kinnitada, et tegemist on tõesti mälukohtadega, kui neid on üritatud kord või mitu mälust tõrjuda, kuid nad on ikka ja uuesti tuhast tõusnud. Mälukohad võivad kaduda või teiseneda, kui kaob neid sünnitanud keskkond või rahvas, aga ei pea.