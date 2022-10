Heaolufunktsiooni esimesel tuletisel tarbitava kauba koguse suhtes on oma kõnekas nimi: piirkasulikkus. Asi on selles, et kõnealuse religiooni emakeeles kõlab kreedo algus consumer maximises his (or her) utility. Eesti keeles on utility esimene vaste «kasulikkus», sealt piirkasulikkus tulebki.