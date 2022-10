MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Kui demograafiline püramiid ümber kukub

Mis on paljulapseline pere, on arusaadav. See on pere, kus on palju lapsi – oma ajastu mõõtkavas, tähendagu see «palju» siis kolme, viit või kümmet. Kuid mis asi on lasteta pere? Minu lapsepõlves sellist asja ei olnudki, mõtiskleb Fookuse toimetaja Lauri Vahtre.