See, kuidas käime ümber elukeskkonnaga, sõltub sellest, kuidas mõtestame iseendile inimesest erinevate eluvormide püsimise vajadust. Sisuliselt tähendab see seda, milline on meie seni väga inimkeskses üldises kultuurinarratiivis tähendus elukeskkonna tervikul ja teistel eluvormidel.