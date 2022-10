Vees hulbib peale väga aeglaselt lagunevast plasti muudki rämpsu, alustades klaaspudelitest ning lõpetades tekstiili- ja meditsiinijäätmetega. Huvitaval kombel võib mõni uus biolagunev plast tekitada rohkem kahju kui kasu, kuna on mõeldud lagunema komposteerimisjaamas, kus on selleks vajalik temperatuur. Merevesi on biolagunevate plastide lagundamiseks tavaliselt liiga külm.