MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Peaasi et oma peaga mõtlema ei peaks

See ongi kultuur: põlvest põlve edasi antud teadmised ja info, et iga generatsioon ei peaks uuesti jalgratast leiutama. Tänapäevased kooliuuendajad on selle tõsiasja unustanud, korrutades mantrat, et õpetada tuleb õppimist, mitte anda valmis teadmisi.

Selline mantras kinniolek näitab üksnes, et kooliuuendajad ei mõtle – täpsemalt öeldes ei mõtle seal, kus tuleks mõelda. Mõtlemise ja valmis tõdedega ongi nii, et vaja on mõlemat, aga lisaks veel taipamist, millal kasutada üht ja millal teist. Nagu on valdkondi, kus tingimata tuleb kuulata targemate juttu, on ka valdkondi, kus on targem oma pea appi võtta.