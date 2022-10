MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Kuidas Zelenskist Zelenskõi tehti

Elu tõestab meile iga päev, et ehkki korda on hädasti vaja, tekitab ülearune korraloomine üksnes segadust.

Kui on maa ja on rahvas, siis peab olema ka keel. Kui keelt, st ühist keelt pole, siis pole ka rahvast, vaid on elanikkond. Keel on rahva kui areneva süsteemi ehk organismi vereringe, mis kannab laiali hapnikku ehk informatsiooni. Ühiselt tarbitud, töödeldud ja edastatud infost moodustub rahva vaimne olemisvorm ehk kultuuriväli, kirjutab Fookuse toimetaja Lauri Vahtre.