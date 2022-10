Mida kaugemale lõuna poole Euroopas liikuda, seda keerulisem on poliitikutel inimestele selgeks teha, et need lihtsalt peavad aktsepteerima, et nende elatustase kukub paari aasta tagusesse aega, kirjutab Redgate Capitali projekti- ja kapitali kaasamise valdkonna juht Sander Klaos.