VÕIM JA JULGEOLEK ⟩ Kes on kes Putini Venemaal: Kremli autokraatia röntgenipilt

Vladimir Putini ümber koondatud Venemaa võimueliit on üsna mitmekesine ja see mitmekesisus panustab Kremli režiimi stabiilsusesse. Vene eliit on seni tegutsenud eliidisisese rahu säilitamise põhimõttel, «ressursidieedi» tingimustes aga ellujäämisinstinktid ja sellega ka konkurents ladvikus teravnevad, kirjutab Prantsuse sõltumatu mõttekoja IFRI analüütik Régis Genté, kes hiljuti avaldas ka vastavasisulise raporti.