Patsifismi üks hädasid on aga, et rahuarmastusele pole tegelikult üldse mingit õigustust vaja, rahu on hea. Aga liiga jäiga rakendamise korral võib patsifism osutuda agressiooni instrumendiks. Fundamentaalpatsifisti jaoks on igasugune rahu parem igasugusest sõjast ja seda sõja enda õiglusest või agressorile alistumise tagajärgedest hoolimata.