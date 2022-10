Kõigile, kes on makromajanduslikke protsesse ja finantsturge jälginud kauem kui kümme aastat, on alati selge olnud, et rahatrüki- ja likviidsusfestivalilt välja tagurdamine saab olema problemaatiline, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.